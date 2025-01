Juventus-Milan, la pagelle dei rossoneri: Leao irritante, Theo Hernandez non c'è. Emerson Royal è una sciagura

Getty Images

l'unico a salvarsi da una figuraccia complessiva della squadra rossonera. Incolpevole sui 2 gol subiti, evita un passivo più ampio con un paio di interventi importanti.un ragazzino di talento, Mbangula, gli ha procurato il secondo mal di testa dopo quello del confronto in Supercoppa italiana. Il difensore brasiliano ha una sfortunata costante in questi suoi primi sei mesi: quando commette un errore gli avversari trovano subito la rete, (dal 30' st Camarda s.v): partita a due volti, con un prima frazione di gioco gagliarda e una seconda piena di errori. Prima si rende protagonista di un recupero grandioso su Nico Gonzalez ormai involato verso Maignan, poi perde l'uno contro con Weah. Corto circuito.

sicuramente meno colpevole di altri.praticamente nullo in fase difensiva, la Juventus sfonda sempre dalla sua parte. Fuori fase.Isma è determinato, si muove tanto. Ma allo stato attuale non è pronto per giocare queste partite. (dal 17' st Jimenez 5: entra male in partita)non riesce a garantire le giuste distanze tra centrocampo e attacco, il cosiddetto equilibrio. Mia come stasera dà la sensazione di avere poca benzina.non entra in partita. Fantasma.il Milan ha bisogno del vero Tijjani, quello capace di inventare e segnare. L'olandese corre tanto ma spesso a vuoto. (dal 34' st Terracciano s.v)

il voto è soprattutto per l'atteggiamento mostrato nella seconda frazione di gioco.parte bene, con qualche tocco di fino, ma poi si spegne. Non riempie l'area, non attacca la profondità, non calcia mai in porta. (dal 34' st Jovic s.v): può fare poco con le risorse limitate del momento. Ha tanto lavoro da fare.