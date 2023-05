Juventus-Milan (domenica 28 maggio alle ore 20.45 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Allegri orientato a schierare la doppia punta. Pioli con gli 11 titolarissimi: unico dubbio sulle condizioni di Brahim Diaz, appena rientrato ad allenarsi in gruppo.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli