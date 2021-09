Da una parte chi insegue, dall'altra chi vuole continuare il suo percorso netto. Questa sera, alle 20.45, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri ospita il Milan di Stefano Pioli: entrambe impegnate in Champions in settimana, i bianconeri hanno vinto 3-0 in casa del Malmoe, mentre i rossoneri hanno perso 3-2 contro il Liverpool ad Anfield.



Chiellini al centro della difesa per la Juventus, al fianco di De Ligt, davanti al confermato Szczesny; Romagnoli con Tomori, col Milan che deve fare a meno di Giroud, Ibrahimovic e Calabria, assenze importanti che lanceranno ancora Rebic da centravanti e Florenzi da terzino destro. Per una sfida che è già importante.



JUVENTUS-MILAN ore 20.45, in onda su DAZN



Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.



Milan: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Saelemakers, Diaz, Leao; Rebic.