Sveglia presto o notte insonne, i tifosi di Juve e Milan non hanno alternative per godersi questo scontro in amichevole. Prima uscita per il gruppo di Max Allegri, che farà a meno anche di Dusan Vlahovic e Mattia Perin oltre che di Paul Pogba e Nicolò Rovella (oggi poi l'ex Monza tornerà in Italia). Nel Milan invece un 4-3-3 dal sapore di formazione titolare, pur avendo anche Stefano Pioli diversi giocatori nemmeno in panchina, su tutti Noah Okafor.



Juventus-Milan 0-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa. A disp. Pinsoglio, Daffara, Kostic, Alex Sandro, Milik, Rugani, Barrenechea, Soulé, De Winter, Huijsen, Yildiz, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Nonge Boende. All. Allegri.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp. Sportiello, Mirante, Adli, Romero, Florenzi, Colombo, Pobega, Saelamekers, Traore, Simic, Zeroli, De Ketelaere, Bartesaghi. All. Pioli.



1' - Si comincia, Milan in maglia bianca e Juve con la divisa bianconera.



