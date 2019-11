Alle 20.45 si chiude la dodicesima giornata di Serie A, con la classica dell'Allianz Stadium: Juventus-Milan. Da una parte i bianconeri che vogliono rispondere all'Inter e riprendersi il primo posto, dall'altra i rossoneri alla ricerca di una vittoria che porterebbe morale e riporterebbe la squadra di Pioli appena sotto il Napoli, rilanciandosi per la zona Europa League. In caso di ko, però, Romagnoli e compagni si ritroverebbero a soli più 4 punti dalla zona retrocessione.



I NUMERI - La Juventus è ancora imbattuta tra tutte le competizioni, unica in Europa, e ha ritrovato 11 dei suoi 15 gol nei secondi tempi negli ultimi 30 minuti di gioco. I bianconeri hanno vinto gli ultimi otto scontri diretti col Milan, segnando almeno due gol in sette gare. Piatek e soci hanno vinto solo 4 partite, 3 di queste finite per 1-0, e ne hanno perse 5 nelle ultime 8 di Serie A.



I SINGOLI - ​Gonzalo Higuain è l'ex della gara. Il centravanti della Juve ha finora realizzato 3 gol e confezionato 4 assist. Theo Hernandez, terzino dei rossoneri, invece, ha segnato in 2 degli ultimi 3 incontro del Milan.



Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.



Milan: Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. .