Juventus-Milan è il secondo anticipo della 31esima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18, arbitra Michael Fabbri della sezione di Ravenna, di seguito gli episodi da moviola.



h. 18.00 JUVENTUS-MILAN - Fabbri (assistenti Ranghetti-Del Giovane, IV La Penna, Var Calvarese, Avar, Tolfo)



SECONDO TEMPO



59' - Rigore per la Juventus: Musacchio abbatte in area Dybala, Fabbri assegna subito correttamente il penalty. Giallo al difensore del Milan.



PRIMO TEMPO



39' - Regolare il gol del Milan: Piatek parte in posizione regolare sull'assist di Bakayoko.



37' - Il Milan invoca un rigore: cross dalla destra di Calabria, il pallone sbatte sul braccio di Alex Sandro in scivolata. Dal VAR Calvarese e Tolfo richiamano Fabbri che, dopo aver visto le immagini, non assegna il penalty. Proteste dei rossoneri, il braccio del terzino brasiliano era staccato dal corpo.



15' - Romagnoli stende Mandzukic al limite dell'area di rigore, Fabbri prima assegna la punizione alla Juventus e poi rivede la propria decisione, segnalando il fuorigioco dell'attaccante bianconero. Proteste Juve perché il pallone arriva dopo un tocco di Calhanoglu.