Juventus-Milinkovic Savic: le condizioni per il ritorno in Serie A

La Juventus sta seriamente pensando a Sergej Milinkovic Savic per rinforzare a giugno il proprio centrocampo. Il serbo ex-Lazio ha lasciato la Serie A nel corso della passata estate per approdare in Arabia Saudita nella Saudi Pro League dove veste la maglia dell'Al-Hilal.



Il centrocampista classe 1995 si è già stancato dell'esperienza in terra saudita ed è pronto a dire addio. Per questo è anche disposto a ridursi il ricco ingaggio percepito in Arabia pur di riaccendere i vecchi canali di comunicazione con i top club italiani.



La Juventus, infatti, già in passato aveva fatto diversi tentativi per portarlo a Torino mai andati in porto per colpa dell'alta valutazione del cartellino fatta da Lotito. La prossima estate sarà quella del grande colpo a centrocampo e se non sarà Koopmeiners il nome giusto per Allegri, allora quello di Milinkovic Savic potrebbe tornare d'attualità