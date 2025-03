Juventus, missione al Ferraris per Genoa-Lecce: osservati Miretti, Frendrup ed Ekhator

Redazione Calciomercato

L’anticipo della ventinovesima giornata di serie A tra Genoa e Lecce ha regalato gol e spettacolo. Il Grifone ha ottenuto una vittoria per 2-1 che ha tutto il sapore della salvezza raggiunta con grande merito per la mentalità e il coraggio mostrato dall’arrivo diE lo ha fatto dinanzi a uno stadio in festa e una lunga lista di osservatori in tribuna. Tra questi spiccano quelli incaricati dalla Juventus.Due gol d’autore che gli sono valsi anche i complimenti del suo allenatore Patrick Vieira, che lo ha definito un centrocampista completo, e le relazioni più che positive degli osservatori bianconeri presenti al Ferraris.

Tra le fila del Genoa ci sono due giocatori che la Juventus ha deciso di osservare da vicino con costanza in questo finale di stagione:. Due profili che riscuotono consensi importanti nel team di lavoro di Cristiano Giuntoli. E chissà che non possano diventare presto anche degli obiettivi concreti della Vecchia Signora.