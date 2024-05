Juventus, Montero: "Emozionato, spero non cada una lacrima. Il tridente..."

gettyimages

, allenatore ad interim dellaper la seconda e ultima partita, parla ai microfoni di Dazn prima del match odierno contro il Monza."La decisione l'abbiamo pensata per la valutazione della squadra, abbiamo valutato chi stava meglio e abbiamo scelto questa formazione"."L'abbiamo visto benissimo, è entrato molto bene a Bologna e per quello lo abbiamo scelto dall'inizio"."Sì, lui arrivava tante volte dalla Primavera e io convivevo con i più giovani, che salivano in tanti. Cercavo di condividere più tempo con loro, perché quando sali dalle giovanili alla Prima Squadra ti senti un po' a disagio, quindi cercavo di condividere i momenti nell'allenamento, nello spogliatoio. Poi le emozioni sono tante. Adesso parlavo di quante volte sono stato qua sotto nello spogliatoio e questa sarà la quarta volta, sarà la seconda-terza che entro allo Stadium in campo, speriamo che non cada una lacrima".

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Alcaraz, Iling; Chiesa, Milik, Yildiz. All. MonteroMONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, P. Marì, D’Ambrosio; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Pereira; Colpani, Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino