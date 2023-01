Due partite senza vittorie, otto gol subiti e un distacco di 14 punti dalla zona Champions dopo la penalizzazione. Non sono stati giorni facili per la Juventus di Massimiliano Allegri che, contro il Monza vuole vendicare la sconfitta di andata dell’U Power Stadium e bissare il successo in Coppa Italia dello scorso 19 gennaio, sempre allo Stadium facendo così partire la rimonta per l'Europa. Missione alla portata di Danilo e compagni per i betting analyst, che vedono in vantaggio il segno «1» a 1,57 contro il 6,25 del colpo esterno brianzolo. Nel mezzo l’opzione pareggio offerta a 3,90. Grande equilibrio invece tra Over 2.5 e Under 2.5, proposti entrambi a 1,85. Mister Allegri si affida a Federico Chiesa, ancora senza gol in Serie A dal suo rientro in campo dopo l’infortunio, ma a segno con il gol vittoria proprio in coppa contro il Monza. Una rete dell’azzurro si gioca a 3,25 mentre sale a 7,25 un replay come ultimo marcatore del match. Occhio anche al tris di Angel Di Maria, in rete contro Napoli e Atalanta, visto a 3,25. Fissato invece a 6 volte la posta il timbro di Gianluca Caprari, reduce da tre centri nelle ultime due di campionato.