Juventus-Monza, la MOVIOLA LIVE: gomitata in faccia a Bianco, espulso Yldiz. Salta il Bologna, rischia la Lazio

Ladi Igor, oggi, riceve all'Allianz Stadium di Torino ildi Alessandro, in una sfida dellaDi seguito gli episodi arbitrali più discussi della partita, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:h.18:00Arbitro: PederzoniAssistenti: Rossi C.-RicciQuarto Ufficiale: CossoVAR: GariglioAVAR: MazzoleniSbracciata da parte del numero 10 su Bianco, colpito con il gomito alto. Pederzoni non vede, ma viene richiamato dal VAR ed espelle il turco, che

- Prova subito a farsi vedere Mota, ma Kelly interviene e non gli permette la conclusione. L'attaccante del Monza si lamenta per una trattenuta in area, ma per Pederzoni non c'è nulla.