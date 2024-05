Juventus-Monza, le pagelle di CM: Chiesa in formato Europeo, Fagioli rinfresca la memoria, Alex Sandro, giusto così!

Getty

: 2-0 (25′ Chiesa, 28′ Alex Sandro)– Per la maggior parte del tempo, spettatore non paganteDal 45’– Ogni parata è accompagnata da un’ovazione. Il suo peso all’interno dello spogliatoio? Lo dimostrano gli abbraccio dei compagni prima di entrare in campo– Una delle migliori versioni di Danilo in questa stagione– Festeggia il rinnovo con una prestazione delle sue: magari con pochi picchi, ma senza sbavature– Giusto così! Il gol, la commozione, l’esultanza sotto la curva… Forse poteva chiudersi prima, ma si chiude comunque nel modo migliore

Dal 72'- Una bella sgasata al debutto, ma resta un'incognita– Qualche spunto, qualche doppio passo, qualche momento di stanca… Vivacchia correndo sul filo della sufficienza– Eccolo qui: qualità, lettura del gioco, tiro dalla distanza…nel caso qualcuno si fosse dimenticato di cosa è capace– Somma gli errori senza riuscire a trovare uno spunto positivo. Il mancato riscatto non è mai stato in discussione, ma anche l’ipotesi di rinnovo del prestito si allontana– Troppi errori tecnici, anche banali, per poter essere considerato un titolare di questa squadra

– Parte sbattendo sulla difesa monzese, poi trova un pertugio e dà sfoggio di tutta la sua potenza, della voglia e della fame che ha. Sembra già proiettato alla prossima stagione, intanto lo aspetta l’Europeo– Anche quando si naviga in acque chete, avere un porto sicuro è importante. L’attaccante, con i suoi appoggi e le sue sponde, è questo per la JuventusDal 72'- Firma la presenza, prima premiato come miglior attaccante della Serie A– Quando si accende – battibecco con Izzo compreso -, convince anche il più scettico dei presenti all’Allianz Stadium: ma sì, ho fatto bene a venire

Dall'86' Miretti sv– Chiude alla meglio la parentesi da traghettatore, lanciando anche un messaggio: sì, il tridente funziona– Ha poche colpe, ma comunque si ritrova a raccogliere il pallone dalla rete in più occasioni– Prende le misure e più di una volta riesce a fermare Chiesa– Quando la Juve attacca dalla sua parte, spesso riesce a trovare uno spazio dove infilarsi– Non certo granitico– Tra i più propositivi del Monza, in combinazione con Colpani

- Entra, una manciata di minuti ed è costretto a uscire per doppia ammonizione– Mette ordine quando il pallone comincia a schizzare di qua e di là– Non cambia mai marciaDal 45’- Non riesce a prendere il ritmo– Mai nel vivo del matchDal 73' Kyriakopoulos sv– Chissà che Giuntoli non gli abbia fatto guadagnare qualche posizione nella lista dei desideri per il mercato estiva. Tocca il pallone in maniera differente rispetto ai compagni di squadraDal 45’- Dà peso all'attacco, ma non sostanza

– Il talento c’è, ma stasera non si vedeDall'80' Ferraris sv– Beffato da Alex Sandro nel 2 a 0, davanti non incide- Non chiude nel migliore dei modi, ma la sua stagione è di nuovo da applausi