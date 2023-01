Dopo il ko sonoro arrivato contro il Napoli, la Juve è chiamata alla risposta nella partita contro il Monza, valida per gli ottavi di Coppa Italia. La squadra vincitrice affronterà la vincente della gara tra Lazio e Bologna. Calcio d’inizio all’Allianz Stadium alle 21 (match in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity).



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Soulé, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Chiesa, Kean. All. Allegri



MONZA (4-2-3-1): Cragno; Antov, Marlon, Pablo Marì, Carboni; Ranocchia, Pessina; D'Alessandro, Valoti, Colpani; Gytkjaer. All. Palladino