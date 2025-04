Juventus-Monza LIVE, le formazioni ufficiali: ci sono Kolo Muani e Nico Gonzalez. Nesta con Castrovilli

AFP via Getty Images

La Juventus di Igor Tudor non può sbagliare, dopo il passo falso di Parma. I bianconeri, oggi alle 18, ricevono all'Allianz Stadium di Torino l'ormai spacciato Monza di Alessandro Nesta, in una sfida della 34esima giornata, fondamentale per la corsa Champions League: la lotta per il quarto posto, distante un punto, è quanto mai infuocata, con cinque contendenti in quattro lunghezze. I brianzoli invece lottano per l'onore e per rimandare il più possibile l'ufficialità della retrocessione in Serie B. Dopo aver perso le prime due sfide contro il Monza in Serie A, la Juventus ha vinto tutte le tre successive, segnando sempre esattamente due reti, per un punteggio aggregato nel parziale di 6-2. Assente per infortunio Dusan Vlahovic.

Juventus-MonzaDi Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All.: TudorTurati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakoupolos; Caprari, Mota. All.: NestaPerenzoni