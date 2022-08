Porta chiusa a doppia mandata. L’Atletico Madrid, nell’incontro avvenuto nei giorni scorsi a Torino, ha ribadito alla Juventus la volontà di tenere Alvaro Morata su precisa richiesta di Diego Simeone che ha deciso di scommettere su di lui. Luis Muriel e Memphis Depay sono due alternative di valore presenti nella lista di Federico Cherubini che ha già avviato i primi contatti con i rispettivi rappresentanti. Ma attenzione a un’idea che ritorna dopo i tentativi degli anni passati: Arkadiusz Milik può diventare l’opportunità giusta nel momento giusto.



LA SITUAZIONE- La Vecchia Signora non scarta l’ipotesi Milik. L’attaccante polacco, protagonista di 20 gol in 37 partite tra tutte le competizioni nella passata stagione, non è considerato un intoccabile dal Marsiglia. Traduzione pratica: il club francese attende l’offerta giusta. Che potrebbe arrivare proprio dalla Juventus nei prossimi giorni. Per caratteristiche fisiche e tecniche Arkadiusz sarebbe perfetto come vice-Vlahovic. Un’idea che ritorna, il futuro di Milik può tingersi di bianconero.