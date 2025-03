Intervenuto a Telelombardia,, storico procuratore e persona che fa parte dell’entourage diinsieme all’agente, ha parlato del presente e del futuro del tecnico della Juventus.i messi in evidenza da Canovi, ce n'è uno che merita una particolare riflessione, ovvero"Le aspettative su Motta e sul mercato dei bianconeri sono state eccessive. Andrea Berta mi diceva che la rosa della Juve è da quarto quinto posto"."Douglas Luiz ha giocato poco non per scelta, ma perché ha avuto infortuni in serie. Gonzalez e Koopmeiners hanno saltato la preparazione. Motta avrà fatto i suoi errori, ma non ha mai avuto la difesa titolare e ha la seconda squadra più giovane del campionato".

Ora,. E' molto probabile però che, se un personaggio così importante interviene per parlare di Motta, leda questa posizione., sia in caso di sconfitta a Firenze (il traghettatore: Mancini, Magnanelli, Brambilla), sia per la prossima stagione (Conte, Gasperini, De Zerbi), ci pare che si possa affermare, alla luce di questa intervista di Canovi, cheche vanno per la maggiore sul suo operato. Se da una parte, in conferenza, Motta incassa il sostegno di società e proprietà , dall'altra la sensazione è che ci sia anche. E di evidenziare tutte le problematiche che hanno condizionato la stagione dei bianconeri, a partire dall'elevatissimo numero di infortuni.

dell'andamento deludente della stagione della Juventus. Come abbiamo più volte evidenziato, LEGGI: Juventus devastata: le colpe di Elkann e Giuntoli, la necessità di cambiare ). Vedersi da solo sul banco degli imputati, evidentemente, anche a Motta è sembrato ingeneroso.