Juventus, Motta: "Vinto non giocando bene, è positivo. Contento di Koop, Cambiaso out. Vlahovic? Contiamo su di lui anche per il futuro"

, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il, partita valevole per l'andata dei play-off diin programma domani sera alle 21 all'Allianz Stadium di Torino."Sfida importante. Non devo dirlo, lo sappiamo, lo sapete. Grande sfida per noi, grande partita da giocare al massimo. I ragazzi, come detto dal capitano, l'impegno è massimo per cercare sempre di arrivare a queste partite pronti al lavoro, rispettando sempre l'avversario. Giocheremo in casa e proveremo sempre a fare la partita, intensità, dinamismo, difendere e attaccare insieme. Partita completa per arrivare all'obiettivo, che è qualificarci".

"Sono una squadra giovane, anche loro, vanno bene in avanti, fanno un'ottima prima pressione, con coraggio. Abbiamo avuto dei momenti molto buoni in questa partita. Abbiamo concluso bene le azioni e abbiamo sofferto il palleggio, il possesso palla, l'arrivo dei terzini che arrivano da dietro. I centrocampisti, a prescindere da chi giochi, possono dare anche inserimenti. Lo sappiamo, domani bisogna essere pronti ad affrontare le situazioni in campo. Vedo i ragazzi bene, concentrati, sappiamo cosa fare per vincere domani"."Abbiamo una squadra giovane, possiamo fare ragionamenti, non andiamo oltre. Tutte le partite sono importanti alla Juventus, domani è importantissima, contro una grande squadra. Gioca molto bene a calcio e siamo concentrati, il focus è sulla partita di domani. Abbiamo visto anche nell'ultima gara, anche se non è d'esempio, la resilienza di questo gruppo è aumentata tantissimo. Siamo riusciti a vincere non giocando bene, sì è un punto positivo per la resilienza, vinci senza giocare meglio dell'avversario. Domani serve un'altra partita, molto completa per competere contro una squadra forte per avere la vittoria finale".

"L'importante sono i fatti, ciò che penso non è importante. L'obiettivo è qualificarsi, domani partita molto importante per fare questo passo. Sono cambiate tantissime cose, tante situazioni in questa squadra. La resilienza è migliorata, il gruppo mi piace, mi piace vedere come sono tutti i giorni. La grande sfida è migliorarsi sempre. Abbiamo fatto un'ottima partita col PSV, ma tante cose sono cambiate qui e lì. Domani storia diversa. Siamo concentrati a fare il nostro lavoro. Andare in campo determinati, concentrati, mettere intensità e qualità per superare l'avversario".

"No, particolare no. Tutte le partite le vivo alla stessa maniera, più o meno nervoso, più o meno rilassato. Il calcio è andare a cercare piacere, emozioni. Mi piace il lavoro, ciò che faccio, vedere la squadra giocare bene, andare in attacco. Un'atmosfera di calcio. Domani ci sono tutti gli ingredienti. Oggi sono molto tranquillo. Sappiamo cosa evitare. E domani competere al massimo contro un'avversaria forte, possiamo fare una grande partita e avere la vittoria"."Niente di negativo su di lui. Avete scritto o parlato, ma è normale farlo, io l'ho sempre visto bene. Sono molto contento dal primo giorno. Si allena sempre bene, sempre al massimo. Ha giocato in diversi ruoli, grandi prestazioni e sta crescendo. Sono molto soddisfatto e sono convinto che possiamo dare tutti di più, ma sono soddisfatto del lavoro di Koop fino ad oggi".

"Il PSV è una grande squadra, c'è grande rispetto per l'allenatore che ha fatto grande lavoro. Grande rispetto per l'avversario. Ci confronteremo domani e dobbiamo essere al miglior livello e sempre cercando di avere l'obiettivo, cioè vincere"."C'è anche qualcosa che è cambiato? E' stato molto bravo lui, ma anche molto bravi i suoi compagni. Questo è un collettivo, è una squadra, un singolo non va da nessuna parte. Randal lo sa, con le sue qualità aiutando sempre la squadra lo mette in pratica e fa alzare il livello del gruppo, come tanti altri lo possono fare e l'hanno già fatto. Sta bene anche perché stanno molto bene i compagni, lo stanno aiutando nelle due fasi".

"Mi piace tanto da vedere, sono cose in cui credo. In precedenza l'ho detto: è un punto positivo di tante difficoltà, queste difficoltà hanno fatto crescere la squadra. Poter supportare anche un dominio dell'avversario che è stata vista in tanti momenti, e abbiamo vinto la partita nello stesso modo. Sappiamo che la strada per la vittoria non è quella lì. Per vincere devi essere superiore, e spesso il PSV è stato superiore. La partita con l'Ajax è stata una partita di qualità, intensità, persa poi 3-2, però potevano anche vincere. Grande rispetto e grande stima per come interpretano il gioco, sempre allo stesso, ognuno ha la sua idea, la nostra convinzione è che superando l'avversario - non solo possesso palla, ma ho già parlato del significato - hai più probabilità di vincere".

"No, non penso. Anche se lo pensassi, non conterebbe niente. Possiamo parlare prima, ma non conta niente. Contano i minuti da giocare. Insidie? Affronteremo una squadra che per noi non si metterà indietro. Proverà ad attaccare, è la loro filosofia, dobbiamo affrontare la partita concentrati. Giochiamo in casa e vogliamo arrivare a un risultato, per arrivarci serve superare l'avversario, in tutto. Sia nella concretezza, nella qualità del gioco. Dobbiamo essere bravi nelle due fasi. Superare in tutto l'avversario per arrivare alla vittoria".

"Lo vedo benissimo, come tutti gli altri. Motivati, determinati, domani com'è normale che sia, abbiamo tanti giocatori, tutti non possono giocare, tutti vogliono farlo. Giocando 95 minuti, 15, 30, lo sanno perfettamente che conta la qualità dei minuti, non la quantità in una stagione. Dusan ha fatto tantissimo finora, sono convinto che se domani giocherà aiuterà sicuro. Contiamo su di lui anche per il futuro"."Non ci sarà Cambiaso"."Dobbiamo fare tutto meglio dell'avversario. Su tutto al 100%, a livello di determinazione, concentrazione, giocare da squadra, ogni singolo giocatore deve alzare il suo livello per il bene della squadra, mi piace tanto. Abbiamo tanto che mettono le caratteristiche e la qualità alzando il livello del collettivo, solo così arriviamo alle vittorie. Sono contento, sono ottimista, stiamo attraversando un ottimo momento, tanti possono giocare, alcuni magari non dall'inizio e lo meriterebbero perché si stanno allenando bene. Chi non inizia avrà l'opportunità di alzare il livello della squadra. L'ho detto a Como: chi è entrato ha alzato il livello della squadra, in un momento in cui magari c'è stanchezza, ma c'era da mantenere o alzare il livello. E' quello di cui abbiamo bisogno. Grande squadra, il PSV. Vogliamo la vittoria e dobbiamo meritarla, vuol dire che dobbiamo fare tutto bene".