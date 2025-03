2025 Getty Images

Juventus, Motta: "Ecco i pericoli dell'Atalanta"

Alessandro Di Gioia

59 minuti fa



Prima della sfida tra Juventus e Atalanta, è stato intervistato da DAZN il tecnico dei bianconeri Thiago Motta: "I giocatori hanno una buona responsabilità, dobbiamo usarla nella maniera giusta. Se noi non riusciamo ad esprimere tutto il nostro potenziale nel campo, diamo un vantaggio all'avversario. Dobbiamo giocare con testa e cuore, pur mantenendo la giusta lucidità in campo, leggendo le varie fasi delle partite da squadra".



Da allenatore quali sono le sensazioni sulla squadra?

"I giocatori hanno continuato a giocare nello stesso modo. Magari nel finale la frenesia può permettere all'avversario di ripartire. Oggi è una gara completamente diversa, non avremo tanti tempi di gioco. Non vogliamo giocare sempre con il portiere, cercheremo di trovare le soluzioni giuste in avanti: l'equilibrio è fondamentale perché abbiamo contro Lookman, Cuadrado e Retegui che corrono tanto e sanno creare. Dobbiamo attaccare bene e anticipare le possibilità di gioco che vanno a creare, senza farci male".