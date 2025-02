Juventus, Motta: "Cambiaso ci sarà. Koopmeiners non è contento di non giocare. Arbitri? Ecco come aiutarli"

, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia con, in programma domenica sera alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 25esima giornata di"Come sta la squadra? La squadra sta bene, vincere fa sempre bene, porta stimoli, energia, entusiasmo che va messo nel prossimo allenamento, in quello che c'è da fare. Nel nostro lavoro. Non avremo domani Bremer, Cabal, Milik, Douglas, Pierre. Torna Cambiaso per domani. Kelly è in condizione"."cerchiamo la vittoria per tutto, è il nostro lavoro e vogliamo arrivare alla vittoria. Dobbiamo però meritarla e mettere tutte le nostre forze per competere contro una grande avversaria. Domani è una partita importantissima, forse la più importante del nostro campionato. Dobbiamo essere squadra per tutta la partita".

"Non me lo ricordo se l'ho fatto in passato. La cosa più importante è la prossima partita, poi sappiamo che è sentita, sentiamo l'atmosfera del qualcosa in più. E' un privilegio viverlo. Pensiamo partita dopo partita, domani è la prossima e dobbiamo essere concentrati al 200% e avremo tempo per preparare le altre. La cena l'abbiamo fatta perché stiamo tanto tempo insieme, nel lavoro, anche sabato e domenica, da fuori è difficile capire, ci sono giorni in cui passiamo tutto il tempo insieme. E' un privilegio, siamo privilegiati di poter vivere nel calcio. E' la cosa che uno ama e ti dà economicamente delle possibilità. Il ristorante è per stare insieme, vivere un modo diverso il quotidiano. Abbiamo un bel gruppo, ragazzi che si vogliono bene, che vogliono fare le cose bene nel modo giusto, migliorare sempre e dare qualcosa alla squadra affinché si stia meglio. Domani è la la più importante perché è la prossima".

Se losoffro? No, non la vedo così. Il Bologna ha messo in difficoltà l'Inter. Né io o Inzaghi entriamo in campo. Sono storie diverse, cose che cambiano. Inzaghi grande allenatore. Rispetto molto Inzaghi. Lo vedo un allenatore serio, continua nella sua linea, difficilmente esce dalla normalità dell'essere umano, poi viene l'allenatore. Non lo conosco personalmente, è la mia visione da fuori. Ho stima. Allena i prossimi avversari, con umiltà domani in campo bisogna entrare al massimo, fare le cose giuste per avere più probabilità di vincere".

"Veiga offre soluzioni in più in impostazione? Ottima osservazione, hai visto bene. Renato ha questa qualità come i nostri difensori, hanno responsabilità di iniziare il gioco senza abbassarsi. Si deve e può abbassarsi il centrocampista, ma la responsabilità è dei centrali. Con Renato nel corto a terra o trovare l'uomo libero, tra le linee, ha pure il gioco lungo, lo fa molto bene anche Locatelli. Sta migliorando tanto anche Federico. Kelly nell'ultima partita, nel cambio gioco, ha fatto bene. Può fare meglio nelle scelte, ma con Renato abbiamo un giocatore in più. Non bisogna sempre abbassare il centrocampista".

"Inzaghi in conferenza ha parlato degli arbitri? Rispetto l'opinione di tutti, è l'allenatore dell'Inter. Mi sento bene perché vedo la squadra bene, vedo i ragazzi bene, con grande energia. Mi sento veramente bene quando mi sveglio e vengo a lavorare, concentrato sulla partita. Abbiamo avuto tempo per recuperare, qualche dettaglio per essere attenti, ma vedo la squadra bene e mi sento in questo momento tranquillo, spero che possano ottenere la tranquillità. Iniziare bene la partita di domani e fare le cose per bene per meritare la vittoria".

"Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre. Sono il primo a sbagliare, come posso giudicare. Rispetto l'opinione di tutti. Quando si iniziano delle polemiche siamo tutti responsabili, anche tanti altri. Si parla anche troppo. Fa parte del gioco, va accettato e sperando sempre che la prossima partita, che è domani, si sbagli il meno possibile. Ci saranno tre squadre: la nostra, l'Inter, gli arbitri. Serve aiutarli. Come? Zero simulazioni, nessun fallo con violenza, eravamo a un estremo e siamo passati all'altro. Se riusciamo a gestire, sicuramente lo spettacolo sarà migliore per tutti noi e per il pubblico. Tutti vogliono vincere, c'è da meritarlo, e si vuole vedere un grande spettacolo. Il tifoso allo stadio e chi paga alla televisione. E' anche vostra responsabilità, fare un giudizio sulle cose fatte bene e andiamo in avanti sulla strada giusta".

"Qual è la partita che non è importante? Tutte lo sono. La partita di domani è la più importante perché è la prossima, avremo tempo per mercoledì. Fare le cose giuste per meritare la vittoria. Domani la squadra che scende in campo è la squadra migliore per affrontare l'Inter nei 95 minuti. Possiamo iniziare in 11 e possiamo fare i cambi per alzare il livello. Si farà questo domani"."Continuità? Spero di sì, che la continuità sia per tanto tempo, stiamo cercando di migliorare sempre. Ogni avversario ha le sue difficoltà. Sono state 3 vittorie diverse per 3 partite diverse. Qualità differente, il nostro momento anche. L'obiettivo è domani fare una bellissima partita e meritare la vittoria, portandola dalla nostra parte. E' quello il nostro obiettivo, essere concentrato al 200%, finire la partita e avere il risultato dalla nostra parte".

"La sua frase su Juve-Inter? Domani dobbiamo vincere perché meritiamo la vittoria, sia Renato che tutta la squadra, lo sappiamo molto bene. Poi è vero, siamo la Juventus, e la vittoria è un'esigenza. E vogliamo sempre vincere. Sempre. Quando perdono la partitella in allenamento, sono sicuro che passano il pomeriggio che non stanno bene, e vogliono tornare in campo per vincere e stare meglio. Dobbiamo meritare la vittoria, fare le cose giuste, arrivare concentrati, esclusivamente sulla partita. Fase difensiva buona, squadra solida, aggressiva, che vuole aiutarsi, generosa. Fas eoffensiva: dinamismo, attaccare l'avversario, l'area di rigore, creare situazioni da gol, fare attenzioni alle transizioni perché nelle transizioni è molto brava. Palla ferma: lo sta facendo molto bene. Dobbiamo essere concentrati per alla fine dire: abbiamo meritato la vittoria, abbiamo vinto. Ecco il nostro obiettivo. Meritare la vittoria, non solo pensare che la vittoria arriverà"

"Contento di non giocare? Sicuro di no. Tutti vogliono giocare. Possono iniziare in 11 e vediamo domani, domani se inizia farà il suo lavoro come sempre, uguale se entra. E' l'esempio positivo che voglio vedere sempre. Il ragazzo dà tutto, quando non gioca lo dimostra anche quando entra per poter giocare la prossima. Vogliono essere tutti negli 11 ma la regola non permette di essere in 11, giocano quelli che ritengo la migliore formazione, e gli altri che possono alzare il livello per competere"."Prepariamo sempre tutto, tutte le settimane, diamo informazioni sull'avversario, ai giocatori, si può migliorare sempre. Aspetto da migliorare. Vediamo anche all'estero squadre che creano un disequilibrio. Siamo attenti sempre in funzione di come siamo noi, delle caratteristiche nostre. L'Inter sui piazzati lo fa molto bene, noi dobbiamo essere più bravi di loro, l'atteggiamento conta tantissimo".