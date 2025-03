Juventus, Motta: "Sento totale fiducia della società e in settimana la proprietà mi è stata vicina"

, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, partita valevole per la 29esima giornata die a rischio per il maltempo che ha colpito Firenze, con il rischio esondazione per l'Arno.​"Abbiamo Rouhi, Savona e Conceicao. Come sempre a Firenze sarà difficile e complicata come sempre"."Si, sento totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà in questa settimana. Voci? Il mio futuro non è la priorità, lo sono la società, la squadra e la partita di domani. Pensiamo solo alla Fiorentina".

"Domani cosa mi aspetto dalla squadra? Tante volte abbiamo fatto molto bene. Abbiamo vinto partite fondamentali e altri non siamo stati capaci di vincerle. Domani è la più importante, perché è la prossima. Non sarà facile affrontare e dobbiamo dare il massimo per arrivare alla vittoria"."Il mio futuro non è la priorità. La priorità è la partita di domani. Abbiamo fatto una buona prestazione, dobbiamo fare una grande partita"."Veniamo da una partita dove il risultato è stato difficile da digerire. Giocando in casa, quell oche abbiamo visto abbiamo fatto 40 minuti fatti bene anche se possiamo migliorare, abbiamo fatto tantissimi errori e concesso tante ripartenze. All'inizio non eravamo contenti ed eravamo arrabbiati, pensavamo di fare in modo diverso m a si continua e si ricomincia. Rialzarsi è quello che abbiamo fatto. Vedo la delusione ma anche l'arrabbiatura di reagire subito. In allenamento ho visto i ragazzi prepararsi al meglio".

"Abbiamo sempre la responsabilità di dare il massimo, l'obbligo di farlo. I miei giocatori si sono sempre impegnati l massimo. A volte le partite sono andate nel verso che volevamo, altre non siamo stati capaci. Adesso pensiamo alla prossima partita che è la cosa più importante"."Immagino la miglior Fiorentina del momento. Sappiamo che sono una grande squadra, un allenatore che st facendo bene e giocatori di qualità. All'andata una delle migliori che abbiamo fatto, abbiamo meritato la vittoria anche se alla fine non l'abbiamo ottenuta. Mi spetto una partita difficile e complicata e noi essere la nostra miglior versione".

"Nel nostro mestire l'allenatore è sempre in discussione ed è giusto. Io per primo mi metto in discussione, fccio analisi quotidiana sul nostro lavoro. La cosa più difficile ma principale è mantenere la calma per essere lucido per fare un'analisi ogettiva sulla nostra situazione. Abbiamo fatto tantissime cose fatte bene, altre possimo fare meglio. La comunicazione con la società è continua e costante. In questa settimana mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. Sono il primo a mettersi in discussione, quando le cose non vanno è giusto così. Domani un grande opportunità per dimostrare di nuovo il nostro valore".

"Non rispondo"."Guardo poco quello che si dice fuori, rispetto tutte le opinioni"."Sono in questo gioco da 25 anni, ho visto di tutto. Rispetto tutte le opinioni, soprattutto il tifoso che viene allo stadio per vedere la squadra vincere. Sta a noi, mancano 10 partite, a partire da domani fare il nostro lavoro al massimo per ottenere il miglior risultato possibile e cercare partita partita anche questa situazione. Nel nostro stadio è un ambiente particolare, giusto o no non sta a me dirlo, provando a cambiarlo. Cambiarlo sarebbe un bene per la nostra società e il nostro club e questo parte da noi".

"Un ragazzo che ha una grande responsabilità, ci tiene moltissimo ad andare in Nazionale. Da un lato rispetta la decisione dell'allenatore perchè è un grande professionista. Dall'altra parte dovrà approfittare di questa settimana per allenarsi, recuperare, stare con la sua famiglia. Veniamo da un periodo con tantissime partite e i ragazzi hanno avuto poco tempo per recuperare. Non è contento, ma accetta la decisione"."Tutta la preparazione che abbiamo fatto è per la partita contro la Fiorentina. Dobbiamo essere pronti a competere, vincere i duelli e guadagnare campo per superare l'avversario".