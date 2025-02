Juventus, Motta: "McKennie è diverso da Douglas Luiz, Thuram e Koopmeiners, per questo gioca di più"

AFP via Getty Images

Thiago, tecnico della, ha parlato a Sky dopo la vittoria nell'andata"Vlahovic sta molto bene, chi è entrato ha fatto il proprio dovere. Servono 95' di livello, chi inizia e chi entra dopo deve dare il massimo allo stesso modo".- "Cambia tutto, qui si parla di 180' con gli ottavi in palio. Manca il ritorno, dobbiamo arrivarci al massimo per competere contro una buonissima squadra che sa giocare e ha un'idea ben definita da anni".- "Partita equilibrata. Spesso abbiamo attaccato l'area di rigore con poca forza, pochi uomini, mentre oggi abbiamo fatto un po' meglio ed è una osservazione importante. Weah ci dà qualcosa di importante a destra, i centrocampisti devono attaccare l'area di rigore perché è lì che si segna".

- "Il calcio è uno sport collettivo, se si parla di singoli io sono il primo a dover migliorare. L'esigenza sul singolo è la stessa, voglio da tutti lo stesso atteggiamento. Poi è chiaro che ognuno può dare un contributo differente, ma io voglio da tutti il rispettivo 100%".- "Giochiamo ogni due o tre giorni, serve tenere il livello. Ora McKennie sta giocando un po' di più per via delle caratteristiche diverse da Locatelli, Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners, ma tutti sanno cosa devono dare. A questi livelli non si può lasciare il tempo all'avversario, gioca chi sta meglio".