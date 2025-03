Juventus, Motta: "Non si parlerà più di Scudetto per noi. Il rigore discutibile ha condizionato la partita, ci siamo sciolti"

Getty Images

, tecnico della Juventus, ha analizzato così a DAZN la pesante sconfitta subita per 0-4 per mano dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un ko che ridimensiona le ambizioni Scudetto della formazione bianconera e che mette a rischio anche l’attuale 4° posto occupato dalla Vecchia Signora."Penso che oggi avevamo davanti una squadra desiderosa di giocare sui nostri errori. Dopo l'episodio del rigore, senza entrare nella critica, discutibile la squadra ha reagito subito andando in avanti.Abbiamo dato la possibilità a giocatori come Lookman di sfruttare le ripartenze. Dopo una sconfitta così, siamo sicuramente tristi e dispiaciuti., andremo a giocare contro la Fiorentina per ripartire".

"La partita dell'andata è stata diversa. Oggi sicuramente si è vista, soprattutto dopo il primo gol, una serie di errori tecnici. Loro sono bravi nelle ripartenze, abbiamo sofferto in questo.. La squadra dall'inizio è partita con l'idea di palleggiare, poi è cambiata dopo il gol dello svantaggio".. Abbiamo iniziato bene, dopo l'episodio del rigore ci siamo sciolti. La squadra giovane non permette di avere una reazione decisa in questo caso, perdendo l'equilibrio.".

