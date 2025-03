Juventus, Thiago Motta ritrova Kalulu: allenamento in gruppo, ci sarà col Verona

AFP or licensors

Pierrece la fa. Il difensore francese è pronto finalmente a tornare in campo dopo l'ultimo problema che l'aveva costretto ai box nelle ultime settimane. Ed è un aiuto niente male per Thiago Motta, soprattutto nel momento più complicato della stagione, quello in cui soprattutto la sua difesa ha finito per tradirlo.- Alla ripresa degli allenamenti - ieri la squadra bianconera ha riposato, per decisione dello stesso allenatore -, l'ex Milan ha rivisto i compagni dopo un mese esatto. Era il 30 gennaio quando si recava al JMedical per ricevere il referto: lesione del tendine della coscia destra.

Ecco, no: non ce l'aspettiamo dal primo minuto già nella partita di lunedì. Ci si può aspettare invece che venga impiegato per trovare leggero minutaggio, così da mettere benzina nelle gambe per la partita contro l'Atalanta, lo scontro diretto ad altezza Champions (e non solo) che può cambiare un po' di dinamiche a questa stagione., sarebbe un aiuto enorme per Motta, pronto a giocarsi tutte le carte del suo futuro da qui in avanti.Fino a questo momento, Kalulu ha messo insieme 29 presenze e una rete in questa stagione. Rispondendo evidentemente ai dubbi iniziali sulle sue condizioni fisiche, anche per la traiettoria d'annata che ha avuto.Fino all'arrivo dei nuovi difensori a gennaio, ha trascinato e guidato la retroguardia bianconera con una costanza che non sembrava appartenere al giocatore visto una stagione fa. E invece, rieccolo qui, al top. Non a caso, assente sia nella disfatta PSV che contro l'Empoli.