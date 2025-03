Juventus, Motta: "Scudetto? Penso solo all'Atalanta, dobbiamo tenere i piedi per terra. Contento per Koopmeiners"

AFP or licensors

L'allenatore della Juventus,, ha parlato a Sky e Dazn al termine della partita vinta per 2-0 contro il Verona che ha riportato la squadra bianconera a -6 punti dall'Inter che è in vetta alla classifica e quindi in piena lotta Scudetto. Una partita non semplice dato il clima di aperta contestazione che ha circondato la squadra prima, durante e dopo la gara."Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato bene e vinto meritatamente. Abbiamo messo in difficoltà l'avversario e tirato tantissimo in porta. Ora dobbiamo recuperare energie, provare a recuperare qualche giocatore e preparare una partita importantissima come quella con l'Atalanta che è una grande squadra".

"I tre punti fanno sempre benissimo, ma sono d'accordissimo sul modo con cui siamo arrivati ai tre punti ovvero coinvolgendo tutti. Non è stato facile per questi ragazzi mantenere la tranquillità, che non vuole dire essere lenti, ma aspettare il momento giusto per colpire. Dopo l'eliminazione sapevamo che ci sarebbe stato questo clima, ma abbiamo vissuto tutto senza ansia e abbiamo giocato molto bene non concedendo niente, nessun contropiede, agli avversari. I ragazzi se lo meritano"."Io sono contento dei giocatori che ho, dell'impegno e della dedizione che ci mettono in questo sport. Allo stesso tempo siamo molto esigenti e vogliamo fare sempre di più e sempre meglio. La prestazione di oggi è già il passato. Io sono molto contento per lui e sono molto contento di lui. È speciale, ci da tantissimo, anche quando è in difficoltà dà sempre qualcosa perché è un giocatore di altissimo livello. Qualche contestazione fa parte del nostro lavoro, lui deve continuare a guardare avanti".

"Faccio fatica a dire il nome di Teun (ride ndr.), oggi abbiamo fatto una buona partita però serve equilibrio e mantenere i piedi per terra. La prossima partita abbiamo un'avversario come un'Atalanta che è in queste posizioni da tanto tempo e non da oggi ed è una squadra molto forte. Dobbiamo concentrarci su questa partita e poi comunque partita per partita. La cosa più importante è giocare a calcio"."Io non vieto niente ai miei giocatori soprattutto nella fase offensiva. Penso che i ragazzi oggi hanno fatto molto bene. I ragazzi hanno tantissima libertà per dimostrare la loro qualità"