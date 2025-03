Juventus, Motta si gioca tutto a Firenze: il club tace, la squadra può morire per lui o condannarlo

per i bianconeri è, senza se e senza ma. Eliminata in malo modo dalla Champions League e dalla Coppa Italia, la squadra di Thiago Motta con il pesante ko con l'Atalanta ha detto addio anche ai (marginali e forse utopistici) sogni Scudetto. Un esito che, nell'immediato post partita dello 0-4 con gli orobici,dell'eliminazione con Empoli, gettando la palla metaforicamente nell'altro campo: "". Ed è vero che la Juventus è fresca di 'anno zero' e ha come obiettivo stagionale quello della qualificazione alla Champions League, ma. Un segno dei tempi, nella società il cui nome ha fatto spesso rima con il Tricolore.

, con la, contro una rivale diretta, nella giornata in cui si gioca anche Bologna-Lazio e con Roma e Milan non troppo distanti. Il giorno dopo la drammatica serata dell'Allianz, con il popolo bianconero che abbandona lo stadio dove la Dea di Gian Piero Gasperini banchetta, la Juventus resta a riposo e la società riflette.manifestata dopo l'Empoli, mentre impazzano i rumors sui possibili sostituti di Motta, per la stagione in corso e per la prossima. La squadra poi riprende ad allenarsi martedì, cone, secondo quanto riferisce La Stampa, si assume parte della responsabilità della sconfitta con l'Atalanta: "".

Per la trasferta del Franchi,, uno zoccolo duro di giocatori che credono (ancora) ciecamente nei suoi dettami e nel suo calcio. E forse proprio a questo il tecnico italo-brasiliano alludeva domenica sera, quando parlava dellae sperare che gli altri seguano. Già, ma il punto delicato, e rischioso, è proprio questo:Dopo Fiorentina-Juventus c'è lae, in caso di sconfitta pesante in Toscana, per la società sarebbe forse l'ultima occasione per cambiare a stagione in corso, nominando un traghettatore.