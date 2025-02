Juventus, Motta: "Vlahovic può giocare titolare. Sono il primo a fare autocritica, ma la strada è quella giusta"

ha presentato Cagliari-Juventus, gara valida per la 26a giornata di Serie A, in programma domani alle 20:45. Il tecnico bianconero ha parlato così in conferenza stampa.COME STA LA SQUADRA - "Dopo una delusione così, la cosa migliore è entrare in campo e giocare. Sappiamo le difficoltà e dobbiamo provare a vincere"."Lo vedo molto bene in questo ruolo. Lui difende bene è aggressivo e vince tantissimo duelli. Può migliorare in quel ruolo e ci porta tantissimo in fase offensivo. Sono molto contento di Timothy, poi riesci a fare gol quindi questo è un plus".

PAROLE DI MBANGULA E LOCATELLI - "No perchè l'autocritica è sempre la stessa. Io sono il primo. La delusione è tanta, perchè pensavamo di poter andare agli ottavi. Adesso dobbiamo ricominciare e pensare alla partita di domani. Abbiamo ancora una settimana molto impegnativa e dobbiamo essere svegli come abbiamo sempre fatto. Poi situazioni di cui parliamo dopo la partita è perchè vogliamo vincere. Ora pensiamo alla prossima".SCELTA DELLA FORMAZIONE - "Non ci saranno Bremer, Milik, Cabal, Veiga e Kalulu. Poi faremo allenamento per capire chi ci potrà essere domani. Sarà una partita complicata, ma l'importante è ricominciare".

ESORDIO DI ALBERTO COSTA? - "Lo sto vedendo molto bene da quando è arrivato. È molto attento, poi ha un fisico molto importante. Quando arriverà la sua opportunità lo farà molto bene. Ha grande fame e vuole dimostrare il suo valore".RIFAREBBE LE STESSE SCELTE? - "Ogni giorno faccio autocritica e non ho bisogno della sconfitta. Rispetto l'opinione di tutti, ma vado avanti perchè la strada è quella giusta".DOVE PENSA DI AVER SBAGLIATO? - "Faccio sempre autocritica e ogni scelta la faccio per il bene della squadra. Se andiamo indietro si può parlare di qualsiasi cosa anche del ritiro in Germania. Siamo delusi, siamo tristi e arrabbiati. Nessuno è contento".

"Si ha possibilità come tutti gli altri. Avete visto Vlahovic con Kolo Muani e ogni scelta verrà fatta per il bene della squadra".INFORTUNI IN DIFESA - "Basta vedere tutte le squadra. Guardate il City o il Real. Non è sfortuna".YILDIZ - "Ogni scelta che faccio è per ottenere il massimo della squadra. Quando ha giocato ha meritato di giocare e quando non ha giocato qualcuno ha meritato più di lui".HA PARLATO ALLA SQUADRA? - "Hanno capito tutto. Contro il Psv abbiamo dato il massimo delle nostre possibilità in quel momento lì. Parlo con loro continuamente. Il nostro obiettivo è quello di prepararsi al massimo per la partita di domani".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

COME AFFRONTERETE IL CAGLIARI? - "Sono passate tante partite e abbiamo affrontato il Cagliari sia in campionato che in Coppa. È un campo molto complicato ed è stato così per tutte le squadra. Abbiamo sempre grande rispetto per l'avversario e vogliamo vincere la gara".