Juventus, Motta: "Vlahovic? E' un leader positivo. Sa di essere una scelta importante nel secondo tempo"

2025 Getty Images

A pochi minuti dalla sfida fra Napoli e Juventus, l'allenatore bianconero,, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Il tecnico si è soffermato sulla scelta in attacco e sull'esclusione di Vlahovic."Giocatore che stavamo cercando, può dare tantissimo movimento, cambiare anche con gli altri attaccanti, nella fase difensiva avrà un compito importante per noi. Lui o Nico Gonzalez centravanti? Hanno tutta la libertà di cambiare, non solo loro anche Kenan ha fatto quel ruolo, durante la partita in fase difensiva sanno quello che devono fare, in fase offensiva gli lascio libertà".

"Come ha reagito? Molto bene, ragazzo molto positivo, leader molto positivo per la squadra, rientra da un piccolo infortunio, quando ha partecipato ha aiutato tantissimo la squadra, sa che può essere anche lui una scelta importante nel secondo tempo per avere un profilo diverso, una caratteristica diversa e mantenere o alzare il nostro livello per fare una partita completa di 95 minuti".