Juventus, Mourinho sfida il Milan per Vlahovic: pronta l'offerta del Fenerbahce

Il centravanti serbo della Juventus, con ogni probabilità, lascerà il capoluogo piemontese per tre motivi principali: un contratto in scadenza 30 giugno 2026, un accordo per il rinnovo mai arrivato e uno stipendio che salirà il prossimo anno a ben 12 milioni di euro netti a stagione.: dal Galatasaray all’Atletico Madrid, passando per qualche società di Premier League come l’Arsenal e arrivando persino al Milan, con il serbo che ritroverebbe Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera.

Come raccontato da Alfredo Pedullà e riscontrato anche da La Gazzetta dello Sport, è arrivata un’offerta importante alla Juventus per Vlahovic., infatti,Per l’ex Fiorentina, invece, si parla di una proposta d’ingaggio da 10 milioni di euro annui.E’ un ottimo punto di partenza, ma al momento filtrerebbe ancora distanza fra la domanda della società bianconera e l’offerta pronta a essere presentata dal Fenerbahce., ma è evidente come ci sia margine di trattativa data la volontà della Vecchia Signora di alleggerirsi a bilancio di quei 24 milioni di euro lordi che il serbo prenderà per contratto dal prossimo 1° luglio. Sarà una situazione da valutare – con il Milan alla finestra –

