Quanto incassa la Juventus per Muharemovic: col Sassuolo in A sorridono i conti

Ilha festeggiato dal divano il ritorno, soltanto un anno dopo la retrocessione, in Serie A. Il pareggio ottenuto dallo Spezia in casa del Mantova ha ufficializzato un verdetto per cui, in realtà, mancava soltanto l'aritmetica certezza. La festa promozione verrà presto celebrata, ma nel frattempo, di questo risultato, sta già godendo ad esempio lache incassa dalla promozione neroverde.Protagonista assoluto con 25 presenze 2 goal e 1 assist in questa annata in Serie B è stato senza ombra di dubbio il difensore bosniaco di origini slovene classe 2003. Cresciuto in Austria nel Wolfsberger era arrivato nel 2021 alla Juventus libero da contratto ed era stato inserito prima nella formazione Primavera e poi nella Next Gen. A inizio anno il passaggio in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Sassuolo e una delle condizioni era proprio la promozione in Serie A dei neroverdi divenuta ufficiale domenica sera.

Le condizioni pattuite fra i club oggi fanno sorridere il bilancio della Juventus con l'ennesima plusvalenza pulita fatta registrare da una cessione di un giovane passato da Primavera e Next Gen.di cuiInoltre Giuntoli riuscirà ad incassare due volte perché se il Sassuolo rivenderà il cartellino del centrale, al club bianconero andrà il