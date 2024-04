Juventus Museum fra i 50 musei più visitati in Italia. Quanto costa?

Come si legge sul sito ufficiale della Juventus, "lo Juventus Museum è staro inserito al 49° posto nella classifica dei musei più visitati in Italia. La graduatoria è stata stilata dal periodico mensile Il Giornale dell’Arte, confermando così l’ascesa del museo bianconero, che migliora la posizione 61 ottenuta nel 2023.A voler analizzare più nel dettaglio i dati registrati, lo Juventus Museum si colloca quinto tra i complessi della Città di Torino (sesto, considerando la provincia e tenendo conto della Reggia di Venaria); prima e unica struttura presente in classifica tra i musei sportivi attivi in tutta la nazione, un risultato notevole per la società bianconera.

Passi in avanti concreti che confermano quanto di buono mostrato già nell’anno passato: nel 2023 i visitatori erano stati 147.330, con un incremento del 16% rispetto al 2022.Sono tante le iniziative portate alla luce nell’ultimo periodo, idee innovative che hanno avvicinato sempre più tifosi a questa meravigliosa realtà. Una su tutte l’inaugurazione del nuovo Tempio dei Trofei, avvenuta il 9 ottobre 2023, dove viene celebrata la raccolta delle coppe conquistate, con effetti speciali e atmosfera coinvolgente a 360 gradi.Per il 2024 è già stata consegnata la Supercoppa Italiana femminile vinta dalle Juventus Women, il 7 gennaio. La coppa si può ammirare nel Trophies Temple insieme a tutte le altre, in attesa di ricevere nuovi gioielli da esporre in questa sala molto speciale.

Juventus Museum cresce e attende il popolo juventino. Diamante prezioso per tutti i tifosi bianconeri!".