Juventus-Napoli, accolto ricorso di un tifoso partenopeo contro il divieto di trasferta

Juve-Napoli, accolto ricorso di un tifoso partenopeo contro il divieto di trasfertaIl Tar del Piemonte hain programma alle ore 18 a Torino, ai residenti in provincia di Napoli. La misura cautelare urgente è stata richiesta da un tifoso napoletano assistito dagli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci: secondo Gazzetta.it, i giudici della prima sezione del Tar Piemonte, presieduta da Raffaele Prosperi, hanno accolto la domanda di tutela cautelare monocratica disponendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento.

L'ordinanza impugnata, scrivono i giudici, "consegue a scontri intervenuti tra tifoserie contendenti diverse tra quelle coinvolte nell'incontro calcistico in questione" e la decisione è stata presa "vista la personalità professionale del genitore ricorrente ed anche il suo isolamento con il figlio, non costituente un gruppo organizzato che potrebbe invece unitariamente fomentare risse tra tifoserie e l'incedibilità dei biglietti". La trattazione collegiale è fissata per la camera di consiglio del 16 ottobre.