Juventus-Napoli, Bremer l'ha vista così: "Abbiamo dominato, peccato non aver vinto"

30 minuti fa



Come al solito, Gleison Bremer è stato tra i migliori in campo della sua Juventus nel match contro il Napoli. Il centrale brasiliano ha bloccato Romelu Lukaku, pericolo pubblico numero, e ha assicurato l'ennesimo clean sheet di fila in campionato per i suoi.



LE PAROLE - Intervistato ai microfoni di Dazn nel post match ha detto: “E’ veramente un peccato non aver vinto questa partita. Abbiamo dominato, però se non fai gol è difficile. Faccio i complimenti alla squadra perchè questa è la strada giusta. Dobbiamo continuare così. Stiamo iniziando un percorso ed è difficile trovare subito il gol. Abbiamo fatto tanto possesso palla, ma l’ultimo passaggio sta mancando. Dobbiamo continuare così ed ascoltare il mister per capire cosa ci serve per vincere queste partite”.