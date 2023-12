La Juventus, dopo le due sconfitte dello scorso campionato, cerca il successo contro un Napoli battuto solo una volta nelle ultime sette sfide. I bianconeri, ancora imbattuti allo Stadium, partono avanti a 2,45 sia per gli esperti contro il segno «2» che oscilla tra 2,90 a 2,98. Sale invece a 3,25 il pareggio. La formazioe di Allegri in casa è reduce da due “Goal” consecutivi, con il terzo in pole a 1,72 sul No Goal dato a 2. Per il risultato esatto invece favorito l’1-1 – come a gennaio 2022 – fissato a 6,52, sale a 10,12 il 2-1, finale dell’ultimo colpo casalingo della Juve, con il replay dello 0-1 dello scorso aprile dato a 9,42. Per quanto riguarda i protagonisti del match occhi puntati sulla sfida tra i due centravanti Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. In pole il centro del nigeriano, mai a segno allo Stadium e senza reti in Serie A dallo scorso ottobre, a 2,62 mentre il quinto gol casalingo del serbo si gioca a quota 3.