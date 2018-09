Il big match dello Juventus Stadium tra Juventus e Napoli è il secondo anticipo della settima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 18: arbitra Luca Banti di Livorno (assistenti Manganelli-Vuoto, quarto uomo Di Bello, VAR Fabbri, AVAR Giallatini), di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati da Calciomercato.com:





PRIMO TEMPO



58' - Rosso per Mario Rui. secondo giallo sacrosanto, per un altro brutto fallo su Dybala. Ammonito Bonucci per scorrettezza verso Allan.



38' - Cartellino giallo per Koulibaly, autore di una spallata su Ronaldo.



24'- Cartellino giallo per Mario Rui, autore di un brutto fallo su Pjanic.



10'- Gol del Napoli!! Palla in verticale per Callejon che tocca per Mertens, il quale da 2 passi e a porta vuota, mette dentro il pallone dell'1-0. Posizione regolare.