AFP via Getty Images

Juventus-Napoli per Sudakov: duello di mercato, c’è la prima offerta

6 minuti fa



La Juventus fa sul serio per Giorgi Sudakov. Il club bianconero ha formulato un’offerta ufficiale per acquistare il giocatore dello Shakhtar Donetsk, come riportato da Ben Jacobs di Givemesports.



LA MOSSA DI GIUNTOLI - I contatti tra i due club vanno avanti con il direttore Cristiano Giuntoli che apprezza molto il giocatore e crede che il suo stile di gioco ben si adatterebbe ai bianconeri.



CONCORRENZA - Per il trequartista però c’è da battagliare con il Napoli che lo segue da tempo ed era dato in pole position. Potrebbe essere proprio lui infatti il primo regalo di Aurelio De Laurentiis ad Antonio Conte nel tentativo di convincerlo a restare in azzurro. Con questa prima offerta della Juventus ora si amplifica la concorrenza che vede presente anche il Brentford, interessato al talento ucraino.