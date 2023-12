L’Allianz Stadium si prepara a una notte speciale perché Juventus e Napoli si sfidano, domani sera, nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Match fondamentale per entrambe tra lotta scudetto e corsa alla Champions League. La Juventus, per gli esperti, parte favorita, a 2,40 rispetto al 3,00 del Napoli mentre si sale fino a 3,25 per il pareggio, uscito in appena due occasioni negli ultimi 20 confronti in campionato. Bianconeri favoriti non solo per i nove punti di distacco ma anche perché sono l’unica squadra imbattuta tra le mura amica con 5 vittorie e due pareggi. Più Under, a 1,75, che Over, in quota a 1,95, mentre un goal da fuori area, a 3,25, potrebbe cambiare l’inerzia del match. L’importanza della sfida è altissima e nessuno tirerà indietro la gamba: in questa ottica ecco che un rigore con espulsione, a 7,50, potrebbe fare la sua comparsa nel match. Attenzione poi alle temperature che si preannunciano rigide: una sostituzione, nel primo tempo, è offerta a 3,50. In gare del genere, tutti sognano di diventare protagonisti. Ci proverà sicuramente Federico Chiesa sperando di far male al compagno di Nazionale Meret: una serata con gol e assist per il numero 7 della Juventus pagherebbe 18 volte la posta. Se Dusan Vlahovic, a segno a 3,00, non vorrà essere da meno dal compagno di reparto, occhio ad Arkadiusz Milik: il grande ex della sfida nel tabellino dei marcatori si gioca a 4,00. Walter Mazzarri vuole riscattare lo scivolone contro l’Inter e si affida ai soliti noti: Victor Osimhen, primo marcatore a 5,75, con Khvicha Kvaratskhelia pronto a servire assist a 9,00. La retroguardia bianconera dovrà però fare molta attenzione a Giacomo Raspadori, match winner ad aprile proprio all’Allianz: Jack a segno nel secondo tempo, come nella passata stagione, è in quota a 6,50.