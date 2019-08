La Juventus pensa al presente ma anche al futuro. I bianconeri, secondo il quaotidiano spagnolo Sport, hanno messo nel mirino un giocatore della cantera del Barcellona: si tratta del terzino classe 2000 Juan Miranda, giocatore sul quae c'è anche il Marsiglia che ha già presentato un'offerta. Il Barça avrebbe voluto mandarlo in prestito al Betis Siviglia ma il giocatore ha rifiutato la destinazione facendo sapere che se dovesse andare via vorrebbe farlo per provare un'esperienza all'estero.