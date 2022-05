Il futuro di Alvaro Morata è ancora da scrivere, con la Juventus che non ha intenzione di pagare 35 milioni per il riscatto del giocatore, di proprietà dell'Atletico Madrid. Come riporta Tuttosport, lo spagnolo resta nei radar del Barcellona, che già a gennaio aveva provato ad ingaggiarlo e farà un nuovo tentativo quest'estate.