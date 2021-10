Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, è stato fuori nella sfida contro la Roma a causa di un problema fisico. Oggi il centrale olandese ha svolto delle visite di accertamento al JMedical e non è stata riscontrata nessuna lesione muscolare: la sua presenza contro lo Zenit, terza gara della fase a gironi di Champions League, resta comunque in dubbio.



8 presenze in stagione per l'ex Ajax, 2 in Champions 6 in campionato, aveva giocato le ultime 3 prima della sosta contro Torino, Samp e Spezia, mentre è partito sempre dall'inizio in Europa.