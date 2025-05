Getty Images

”: mister Massimoha definito così la stagione della sua, capace di rialzarsi dal pantano del fondo della classifica del girone C di Serie C fino ad inserirsi nel gruppone che ha iniziato il percorso dei playoff. “Un capolavoro” che non ha nessuna macchia, nemmeno dopo l’eliminazione al secondo turno arrivata ieri sera, dopo il pareggio a reti bianche contro ilche vola alla prima fase nazionale in virtù del miglior posizionamento in classifica.

Lacontinuerà a lavorare sotto la guida di Massimo. Una frase che la dirigenza bianconera vorrebbe valesse anche per la prossima estate, ripartire da chi è stato attore protagonista di questa cavalcata: se ne riparlerà nei prossimi giorni, nessuna fretta. I calciatori, invece, divideranno le loro strade: chi si allenerà ae chi, invece, sarà chiamato a rimpolpare le fila della prima squadra e si trasferirà in pianta più o meno stabile alla. L’obiettivo è chiaro: conquistare una convocazione per le ultime partite del campionato e, chissà, strappare

Chi può ripercorrere le orme di? In vantaggio rispetto agli altri sembra essere Alessandro. Esterno offensivo classe 2003, arrivato a gennaio dalla Feralpisalò, ha rifiutato offerte dalla Serie B proprio perché gli fu prospettato il salto in prima squadra. La stima che Claudioe Cristianogli hanno dimostrato in sede di trattativa è stata ripagata con una seconda parte di stagione su altissimi livelli: con 4 goal e 2 assist si candida per un posto al sole. Insieme a lui, potrebbero trasferire i propri effetti personali da Vinovo alla Continassa anche Javier(difensore centrale classe 2006) e Riccardo(terzino sinistro – ma vero e proprio jolly dalla metà campo in giù -, classe 2003).

Tra chi ha fatto bene e può sfruttare il trampolino per un salto di categoria, in Serie B, ci sono: il portiere Giovanni– uno degli mvp stagionali -, e NicolòC’è poi chi non è riuscito a fare il salto di qualità, a ritagliarsi spazio in campo e farsi notare. Profili che, in vista della prossima estate, potrebbero essere inseriti in affari di mercato, a titolo definitivo per monetizzare e all’interno di scambi; oppure a titolo temporaneo con l’obiettivo di rilanciarsi. C’è il trequartista italo argentinoche non ha mai giocato, gli attaccanti Tommasoe Lorenzoche, al momento, non sono riusciti a rispettare le attese. Negli ultimi 2 anni, sono stati più volte in odore di prima squadra, hanno raccolto le prime convocazioni, ma il percorso non è proseguito come sperato.

Chi va in prima squadra, chi saluta e chi entra. Come succede ogni anno, il gruppo dellacambierà radicalmente. A contribuire, le forze fresche provenienti dall’Under 20 di mister Magnanelli:(di rientro dal prestito alla Pergolettese),. Ma attenzione anche alle sorprese, a chi, appena affacciato in Primavera, ambisce al salto immediato nel professionismo come successo, per esempio, a Dean. In questo senso, due nomi su tutti:. Va da sé che, una volta definita la rosa e chi la guiderà, allora si concretizzerà anche il lavoro sul mercato del direttore Claudioe della rete di scout che lavora per il club. L’obiettivo è sempre lo stesso: scovare, in Italia e all’estero, i migliori talenti da lanciare e “regalare” poi alla prima squadra. Da questo minuzioso lavoro di raccordo tra le varie anime del club arriva chi oggi veste la numero 10 della Juventus: Kenan