Juventus Next Gen-Benevento: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La vigilia di, match della ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C, è reso inevitabilmente elettrico dal cambio allenatore consumatosi in casa sannita. Via Auteri e dentro Michele Pazienza, che debutterà sul campo di una delle squadre più in forma del campionato.Bianconeri imbattuti da ben 10 turni grazie alla cura Brambilla, che adesso consente addirittura di sognare un piazzamento Playoff. Streghe (3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare) reduci invece dallo 0-0 della sfida al vertice col Monopoli, in seguito al quale patron Vigorito ha optato per l'avvicendamento in panchina.

Tutto su Juve Next Gen-Benevento: data, orario, formazioni, canale tv e diretta streaming del match.Juventus Next Gen-Benevento sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (numero 251)Juventus Next Gen-Benevento, in diretta streaming, sarà disponibile sia su NOW che su Sky Go.