Juventus Next Gen-Carrarese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Via al secondo turno della fase nazionale dei(o anche quarti di finale), col primo round tra. Bianconeri capaci nel primo turno di eliminare la Casertana, ribaltando lo 0-1 del 'Moccagatta' grazie al 3-1 con cui Sekulov e soci hanno espugnato il 'Pinto'. I toscani, invece, hanno avuto ragione del Perugia: 0-2 al 'Curi' e 1-2 per gli umbri a Carrara che non è bastato a completare la rimonta.Ritorno previsto sabato 25 maggio ad Alessandria: se al termine dei 180' il bilancio dovesse risultare in parità, a qualificarsi alla Final Four dei Playoff di C sarà la Carrarese (testa di serie).

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Juve Next Gen-Carrarese su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Juve Next Gen-Carrarese su SKY

GUARDA SU SKY

Juve Next Gen-Carrarese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e visibile in streaming su NOW e Sky Go.