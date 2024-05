Juventus Next Gen-Casertana: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Juventus Next Gen-Caserta in diretta su NOW TV

GUARDA SU NOW TV

L'urna della fase nazionale dei, tra le partite in programma, offre anche l'incrocio tra. Partita d'andata allo stadio 'Moccagatta' di Alessandria, coi bianconeri - fin qui capaci di eliminare Arezzo e Pescara - che attendono i falchetti entrati invece in gioco dal secondo turno della fase gironi e qualificati in virtù dello 0-0 interno di sabato scorso col Cerignola. Match di ritorno tra Juve Next Gen e Casertana previsto sabato 18 maggio, al 'Pinto', alle 20:30.Juventus Next Gen-Casertana sarà disponibile in tv su Sky Sport (canale da definire) e visibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.