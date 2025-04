AFP via Getty Images

Juventus Next Gen, dopo i complimenti di Tudor arriva la doppietta per Adzic

Pietro Siviero

4 minuti fa



Dopo le belle parole pronunciate nei suoi confronti da Igor Tudor nella conferenza stampa in vista di Juventus-Roma - "Nei primi allenamenti mi è piaciuto, è serio e ha voglia di fare. Ha fatto una bella settimana e non lo conoscevo" - sembra non terminare il grande momento per il giovane talento bianconero Vasilije Adzic, che ha messo a segno una doppietta contro il Crotone nella sfida valida per la 35esima giornata del girone C di Serie C.



DOPPIETTA - Parole del neo-allenatore della prima squadra bianconera che potrebbero quindi aver caricato il classe 2006 montenegrino, che non solo ha siglato il gol del vantaggio della sua Juventus Next-Gen contro il Crotone su calcio di rigore - trasformato con un delicatissimo cucchiaio - ma ha anche messo a segno la rete che ha di fatto chiuso i conti contro i calabresi (al minuto 73 con un destro da dentro l'area di rigore). I bianconeri under-23 si sono imposti con il punteggio finale di 4-1, portandosi momentaneamente al nono posto in classifica a quota 41 punti: marcature anche per Pietrelli e Guerra e per Gomez tra le fila del Crotone.