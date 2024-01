Juventus Next Gen: il parere del presidente di Lega Pro VIDEO

Matteo Marani dice la sua sulla Juventus Next Gen. Il presidente della Lega Pro ha dichiarato a margine del Premio Maestrelli: "Ogni ingresso di una seconda squadra di Serie A toglie un posto a un club di Serie C, che però sono favorevoli per il bene del calcio italiano, visto che questa è una strada per rilanciare i nostri giovani. Ringrazio anche Gianfranco Zola per il lavoro che sta facendo".