Juventus, niente allenamento ieri per Conceicao: le ultime verso il Bologna e le idee di Tudor per l'attacco

AFP via Getty Images

Niente allenamento ieri per, che non si è nemmeno visto alla Continassa mercoledì: il giovane portoghese ha infatti approfittato di un giorno di recupero concesso da, ma dovrebbe tornare in gruppo già oggi, in preparazione della delicata trasferta di domenica a Bologna, crocevia fondamentale per lanella corsa al quarto posto. Maggiori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, ma è chiaro che la presenza del figlio d’arte potrebbe rivelarsi decisiva nelle scelte del tecnico croato, che dovrà sicuramente fare a meno di— squalificato per due giornate dopo la gomitata rifilata ad Alessandro Bianco contro il Monza — e con tutta probabilità anche di, il cui eventuale recupero potrebbe consentirgli al massimo di andare in panchina.

Il reparto offensivo, dunque, lascia ben poco spazio alle alternative.appare destinato a partire ancora titolare: ha ritrovato il goal nell’ultima di campionato dopo un digiuno lungo quasi tre mesi (dalla doppietta del 7 febbraio contro il Como) e dovrebbe essere confermato come unica punta, anche perchénon è al meglio per un affaticamento muscolare. Il serbo potrebbe anche recuperare in extremis, ma difficilmente partirà dal primo minuto, rimanendo pronto eventualmente a subentrare.Sicuro del posto anche, tornato a sua volta al goal proprio contro il Monza interrompendo un digiuno che durava dalla gara d’andata contro gli stessi brianzoli, lo scorso 22 dicembre. L’argentino sembra finalmente attraversare un buon momento ed è alla ricerca di continuità. Ma resta da capire come Tudor intenderà disporre i suoi uomini, e in particolare se potrà contare su Conceição (e tutto fa pensare che possa essere così): in caso contrario, l’idea più accreditata sarebbe quella di avanzare, jolly tuttofare che quest’anno ha ricoperto quasi ogni ruolo possibile, anche in un’eventuale variante tattica come il 3-5-2, che lo vedrebbe agire nella zona solitamente occupata da Yildiz.

Tuttavia, l’ipotesi più probabile resta, con Conceição schierato al posto del turco, pur con un impatto diverso: il classe 2002 agisce infatti più largo e con un raggio d’azione più contenuto rispetto al dinamico classe 2005. Resta poi la possibilità di spostaresulla sinistra, se necessario, anche se l’argentino ha dimostrato di essere più efficace da seconda punta, partendo dalla destra per accentrarsi. Una cosa è certa: Tudor non potrà permettersi errori. La sfida del Dall’Ara è troppo importante per il destino della Juventus, che subito dopo affronterà un altro scontro diretto con la Lazio per andare a caccia del quarto posto. Ma prima di guardare avanti, c’è un Bologna da superare.