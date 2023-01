L'affare tra Juventus e Lazio per Luca Pellegrini non riesce ad andare in porto. I bianconeri, proprietari dell'esterno in prestito attualmente all'Eintracht Francoforte, pretendono il riscatto obbligatorio come scrive il Corriere dello Sport. Ma non solo: l'altro problema è legato all'elevato ingaggio dell'ex Genoa.