Juventus, non solo Alcaraz: da Bonaventura a Pereyra tentativo per un altro colpo a centrocampo

La Juventus non vuole fermarsi a Carlos Alcaraz. Il colpo importante a centrocampo è chiuso e il clsse 2002 originario di La Plata arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Southampton (visite mediche già svolte in Inghilterra e domani dovrebbe essere a Torino), ma il club bianconero sta tentando anche un colpo ulteriore per completare il reparto con un affare last minute insieme alla possibile partenza di Hans Nicolussi Caviglia. E sono due i profili proposti da intermediari e trattati da Giuntoli e Manna: Giacomo Bonaventura e Roberyo Pereya.



BONAVENTURA - La trattativa con la Fiorentina per Giacomo Bonaventura è molto complicata soprattutto dalla volontà di Vincenzo Italiano di non perdere il suo uomo più in forma e tra l'altro unico trequartista puro in rosa. Il giocatore ha un contratto che resta in una condizione particolare: è in scadenza a fine stagione, ma può scattare il rinnovo unilaterale di un anno al raggiungimento del 70% delle presenza stagionali. La Juventus gli offrirebbe un contratto da 18 mesi con opzione che il giocatore vorrebbe accettare, ma il margine economico per trovare un'intesa coi viola è difficilmente colmabile.



PEREYRA - Anche e soprattutto per questo la Juventus ha iniziato a valutare l'acquisto praticamente a costo zero di Roberto Pereyra. All'Udinese ha iniziato a non essere più centrale, già quest'estate è rimasto svincolato a lungo prima di ritrovare l'intesa coi bianconeri friulani e non direbbe di no ad un ritorno a Torino. Il problema, anche in questo caso è economico perché senza la partenza di un giocatore in rosa la Juve non presenterà un'offerta da 3 milioni di euro ai Pozzo per liberare il Tucumano. Due idee che si legano quindi al futuro di Nicolussi Caviglia che ha tanto mercato in Serie A fra cui anche la Salernitana di Sabatini che lo rivorrebbe, ma che potrebbe essere la contropartita tecnica da girare all'Udinese per sbloccare Pereyra. C'è margine e tempo, ancora 24 ore, per chiudere.