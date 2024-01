Juventus, non solo Bonaventura: tentativo last minute per Pereyra, la posizione dell'Udinese

La Vecchia Signora muove i suoi passi per regalare un rinforzo a centrocampo a Massimiliano Allegri.Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.com, nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra Giuntoli e l'entourage del centrocampista della Fiorentina, in scadenza a fine stagione. L'offerta è di un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League.I bianconeri hanno sondato il terreno con l’Udinese nel tentativo di trovare un profilo in grado di completare il centrocampo., una cifra considerata eccessiva da investire dalla formazione piemontese per un giocatore che ha appena compiuto 33 anni. Difficile, quindi, che l’affare possa andare in porto, a meno di diversi presupposti. Ma la duttilità tattica e il feeling con il nostro campionato sono caratteristiche considerate essenziali, al momento, per il prossimo colpo tra la mediana e la trequarti.La Juventus vuole chiudere l'arrivo di un centrocampista prima della chiusura del mercato invernale, questa è un fatto conosciuto., attualmente al Toronto FC e seguito anche dalla Lazio,, considerando la richiesta di 25 milioni di euro della società della famiglia Pozzo.Difficile, quindi, per questo motivo, che si possa riaprire il fascicolo Andrea Colpani, seguito dalla dirigenza bianconera, ma per il quale si attenderà di stabilire nuovi contatti in estate con il Monza.