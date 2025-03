Le ombre sul futuro disono sempre più fitte dopo il pesantissimo ko allo Stadium contro l'Atalanta. Una notte da incubo per il popolo bianconero che può avere ripercussioni pesanti sul futuro della Juventus e del suo allenatore.I candidati alla sua successione non mancano e tra nomi comespunta un altro profilo: quello diA dieci giornate dalla fine, la Vecchia Signora si ritrova con il quarto posto in classifica da difendere come unico obiettivo per salvare una stagione ampiamente negativa,

- Non sono previsti ribaltoni dell'immediato in casa Juventus e, salvo ulteriori cataclismi, Thiago Motta dovrebbe rimanere sulla panchina bianconera fino al termine della stagione con l'obiettivo di approdare alla prossima edizione della Champions. Anche questo, tuttavia, potrebbe non bastare poiché viene considerato un obiettivo minimo, seppur un appiglio vitale per i conti del club visti gli introiti generati dalla qualificazione alla massima competizione europea.Qualora la Juve dovesse effettivamente centrare l'obiettivo, si passerà alle valutazioni complessive sull'operato di Thiago Motta e, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il quarto posto non sarebbe una garanzia di permanenza all'ombra della Mole per il tecnico, legato ai bianconeri con un contratto fino al 30 giugno 2027.

A pesare sul bilancio complessivo ci sono le tante ombre che hanno condito la stagione della Juventus: dal punto di vista del, ovvero il punto sul quale Thiago Motta avrebbe dovuto marcare maggiormente la differenza, non si sono visti sostanziali miglioramenti, e le partite contro PSV e Atalanta hanno certificato come nelle sfide decisive la Juve si sia dissolta come neve al sole. C'è poi il capitolo, con Motta che in alcuni tratti di stagione si è trovato con 14-15 giocatori di movimento a disposizione. Infine, la questione relativa allaall'interno del gruppo, un altro argomento scottante.

- La Juventus quindi pensa al futuro e a chi - in caso di separazione - potrebbe subentrare a Thiago Motta. Tra i profili in cima alla lista c'è quello di, che si sta giocando lo Scudetto con ilma non è certo di restare in azzurro, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027.Da monitorare anche la situazione di, anche lui in piena corsa tricolore con l'ma che ha già fatto sapere di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2026.Infine, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, c'è anchenell'elenco dei papabili per la panchina bianconera. Pioli, che alla Juventus ha giocato dal 1984 al 1987, in Italia ha vinto uno Scudetto da outsider con il Milan e ora allena in Arabia Saudita l', con cui ha firmato un contratto molto oneroso: nonostante ciò, si legge, sarebbe desideroso di tornare in Italia ed era già stato sondato da Cristiano Giuntoli la scorsa primavera, quando doveva sostituire Massimiliano Allegri.

